Çatak tabiat parkı turizme kazandırılacak

Vali Mustafa Çiftçi, Çatak tabiat parkında incelemelerde bulundu. Mesire alanı ve parktaki tesisleri gezen Vali Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler'den bilgi aldı.

Çorum'un Çatak ile birlikte iki tane tabiat parkına sahip olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, Sıklık Tabiat Parkı'nın çok sayıda ziyaretçi geldiğine dikkat çekti.

Çatak tabiat parkı'nı saklı bir cennete benzeten Vali Çiftçi, “Çorum'un nüfusu artıyor. İnsanlar hafta sonları aileleriyle birlikte piknik yapabilecekleri güzel vakitler geçirebilecekleri bir yere ihtiyaç var. Çatak çam ormanları, sahip olduğu doğası ile adeta saklı bir cennet gibi. Turizme kazandırılabilmesi için biraz alt yapı eksiklikleri ve ihtiyaçları var. Şuanda kantin, bay ve bayan mescitleri yapılmış. Oraya konaklanabilecek bir yer yapılmış ancak yetersiz. Daha fazla tesis yapılması lazım. Piknik alanları mevcut. Çatak biraz daha geliştirilirse piknik yapılabilecek, yürüyüş yapılacak alanlar çoğaltılırsa insanların gün içerisinde farklı aktivitelerle zamanlarını geçirebilecekleri değişik imkânlar sunulabilirse cazibe merkezi olabileceğini ve insanların buraya gelebileceğini gördüm” dedi.

Çatak Tabiat Parkının zirve noktasına kadar çıktığını anlatan Vali Çiftçi, “Çorum'u tepeden kuş bakışı seyretme imkanı var. Parkın içerisinde yol var. Sezonun büyük kısmında kar olduğu için oranın kilit parke yapılması daha mantıklı. Yukarıya çıkabilmek için yol şart. Ulaşım sağlanamazsa o güzel tabiat harikasının görünmesi mümkün değil. Bütün bunları inceledim. Eksiklikleri tespit etme adına güzel bir gezi oldu. Çatakla ilgili bir güzel bir proje olduğunda bakanlık nezdinde yakından takip edeceğim” ifadelerini kullandı.

Çatak Tabiat Parkına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler ise, “Tabiat parkındaki elektrik ve havai hattının yenilerek yer altına alındı. 40 KW'lık trafo yenilendi ve 100 KW'lık yeni bir trafo yapıldı. 100 tonluk su deposu yapıldı. Dere geçişlerine menfez yapıldı. 4 adet çeşme yapıldı. Misafirhane, mescit, bekçi kulübesi, satış büfesi ve tuvaletlerin bakım onarımı yapıldı. Betonerme yapıların ahşap kaplama işleri yapıldı. Bu yıl içerisinde yağmur barınaklarının bakım onarımı, şömineler, ahşap çöp kovaları ve çevre düzenleme işleri yapılacak” diye konuştu.

Alanın işletmeciliğinin 19 Mart'ta 5+5 şeklinde 10 yıllığına ihale edileceğini açıklayan Gözler, yapılan işler için 800 bin TL'lik harcama yapıldığını sözlerine ekledi.