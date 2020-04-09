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Çatı katında kafatası bulundu

Çorum’da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin çalışanları binanın depo olarak da kullanılan çatı katında bir insana ait kafatası buldu. İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine iş merkezine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Polis ekiplerinin çatı katında yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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