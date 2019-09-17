Çorum'da kuş yakalamak için çıktığı çatıda mahsur kalan çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Güvercini metruk bir evin çatısında kalan çocuk güvercini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı. Çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Olay Harmanlar 1.sokak'ta meydana geldi. Güvercini bir evin çatısına konan çocuk güvercini almak istedi. Metruk evin çatısına çıkan küçük çocuk burada mahsur kaldı. Kuşu yakalamayı başaran çocuk aşağı inmeyi bir türlü başaramayınca imdadına itfaiye yetişti. Çatıda mahsur kalan çocuğu fark eden mahalle sakinleri olayı Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine iletti. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri çocuğu mahsur kaldığı çatıdan merdiven yardımıyla indirdi. Kısa süreli korku yaşayan çocuğa itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın şokunu atlatan küçük çocuk ailesine teslim edildi.