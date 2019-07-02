Cemiyet'ten BİK Çorum Şubesi'ne veda

BİK Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk ve kurum çalışanlarından Emine-Mahmut Dolmacı çiftinin de hazır bulunduğu programda konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, yaşanan süreç hakkında bilgiler vererek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Cemiyet Başkanı Erzen, “Elde olmayan sebeplerle BİK Çorum Şubesi'nin kapanması neticesinde kurum yöneticisi ve çalışanları başka illere tayin oldular. Açılışından bugüne Çorum'da BİK'i temsil eden Şube Müdürü Osman Bolluk ve personeli Emine-Mahmut Dolmacı çiftine yerel basınla kurdukları örnek ilişki ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Onlardan ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyoruz. Tayin meselesi, kamu görevlilerinin kaderinde var. Görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerine inandığımız arkadaşlarımızın dostlukları her daim baki kalacak.” dedi.

Duygusal anların yaşandığı programda söz alan BİK Şube Müdürü Osman Bolluk ise Çorum'un kendileri için müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

BİK Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne atanan Osman Bolluk, “Kurumun Çorum'da açılması ve hizmetlerini yürütmesi hususunda sürekli desteğini yanımızda hissettiğimiz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Genel Kurul Üyesi Şevket Erzen, Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm basın camiasına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çorum'un da bağlı olduğu BİK Samsun Şube Müdürlüğü'nde görevlerini sürdürecek olan Emine-Mahmut Dolmacı da veda programına katılan ve emeği geçen Cemiyet yöneticilerine şükranlarını ifade ettiler.

İkramlarla devam eden program, hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Hasan Zahir Et Lokantası'nda gerçekleşen yemeğe Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim, Serdal Özel ve Recep Mebet, bazı basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.