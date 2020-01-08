ÇESİAD üyeleri kahvaltıda buluştu

Şeyma Döğücü'nün ev sahipliğinde kahvaltı verdi.

ÇESİAD'ın tanıtım videosuyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam ederken ÇESİAD başkanı Murat Başer, Çorum'un ve Çorumlunun her zaman yanlarında olduklarını belirterek; 'Geleceğimiz olan öğrencilerimize ÇESİAD olarak maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğiz' diyerek birlik ve beraberliğin önemi vurgu yapıp katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen aile kahvaltı programında, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ve Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, bursiyer öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmasında birinci olan Büşra Güllü'ye ödülünü taktim etti.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıya; İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Lütfi Akça, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Recep Özdemir, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Buyruk, Türk Halk Müziği Sanatçısı Duygu Koçak Sezer'in yanı sıra ÇESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, bursiyer öğrenciler, burs verenler, işadamları, STK Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.