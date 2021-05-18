ÇESOB Başkanı Gür: "Esnaf, desteğin sürmesini ve aşılamada ise öncelik istiyor"

Destekler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, toplum olarak 1 Mart 2020 tarihinden bu yana savaştığımız korona virüs salgınının da biran önce son bulması temennisinde bulundu. Salgından kurtuluşun aşılamadan geçtiğini kaydeden Gür, esnaf ve sanatkarların ve yanlarında çalışanların da biran önce aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Devletin salgının yayılımını önlemek için aldığı kararlara katıldıklarını ancak bu süreçte işyerleri kanunla kapatılan esnaf ve sanatkarların öncelikli desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Recep Gür, "Esnafımız devletten, gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması, sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması, borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması, esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara Kovid-19 aşısında öncelik tanınması, esnafa acil olarak faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisinin verilmesi ve salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi şeklinde bekletisi olduğunu" söyledi.