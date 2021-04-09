ÇESOB Başkanı Gür'den Emniyet'e 176. yıl ziyareti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i ziyaret etti. Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür'e Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de eşlik etti.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde Çorum'da görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayan ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Çorum'da huzur ve güven ortamının bozulmaması için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan başta Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser olmak üzere tüm polis teşkilatımızın 176. kuruluş yılını ve Polis Haftası'nı kutluyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise, bu başarının sağlanmasında Çorum'daki güvenlik görevlilerinin gayretli çalışmalarının yanı sıra Çorum halkının sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik kuvvetlerine verdiği desteğin rolünün büyük olduğunu kaydetti.