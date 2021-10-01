ÇESOB Başkanı Gür'den esnafa kredi müjdesi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarlara Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından Halkbank aracılığıyla verilen kredi miktarının 225 bin TL'den 275 bin TL'ye yükseltildiğinin müjdesini verdi.

Kredi limit artışı ile pandemi döneminde zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin şefkatli yüzünü gösterdiğini belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇESOB olarak bu konuyu her zaman dile getirdiklerini hatırlatan Gür, limit artışının esnafa bir nebzede olsun rahat nefes aldıracağını kaydetti.

Başkan Gür, kredi limit artışı nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı'na, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e, TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül'e, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek'e ve siyasi parti temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti.