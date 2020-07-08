ÇESOB başkanı Gür'den krediye ulaşım kolaylığı kurumlara teşekkür

Bu zor süreçte esnaf ve sanatkarlara kredi desteği sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, krediye ulaşım konusunda tatillerinden bile feragat ederek, mesai merhumu gözetmeden özveriyle çalışan Çorum'da ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Halkbank personellerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu konuda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Çorum 10. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek'in emeklerinin çok olduğunu vurgulayan Gür, “10. Bölge Birlik Başkanımız Vedat Canbek ve yönetim kurulları başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde faaliyet gösteren kooperatiflerimizin yönetici ve personelleri, salgın döneminde esnafın bir nebze olsun rahat nefes alabilmesi için zor şartlar altında özveriyle çalıştılar. Kendilerine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Ayrıca Halkbank Bölge Müdürümüz Halil İbrahim Özdemir Bey başta olmak üzere il ve ilçe şube müdürlerine ve personellerine de esnaf ve sanatkarlara gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.