?ESOB Ba?kanlar Kurulu ?skilip'te topland?

?orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i (?ESOB)'a ba?l? il ve il?elerin esnaf odas? ba?kanlar? 2019 y?l? Ba?kanlar Kurulu toplant?s? i?in ?skilip'te bir araya geldi.

?ESOB Ba?kan? Recep G?r Ba?kanl???nda Seyir Tepe'de ger?ekle?tirilen toplant?ya Ticaret ?l M?d?rl??? ?ube M?d?r? Durmu? Buyruk, Birlik Y?netim, Denetim ve Disiplin Kurulu ?yeleri ile il ve il?e esnaf odas? ba?kanlar? kat?l?rken, toplant?ya sadece Mecit?z? Esnaf Odas? Ba?kan? Muhammed ?z rahats?zl???ndan dolay? kat?lamad?. Ba?kan G?r de, Muhammed ?z'?n biran ?nce sa?l???na kavu?mas? temennisinde bulundu.

Sayg? duru?unda bulunulmas? ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?yla ba?layan Ba?kanlar Kurulu'nda daha sonra g?ndem maddelerine ge?ildi. ?ESOB'un 2019 y?l? faaliyet raporu Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan taraf?ndan okundu.

Oda Ba?kanlar?n?n taleplerini dinleyen ?ESOB Ba?kan? Recep G?r, bug?ne kadar her odaya ayn? ve e?it mesafede yakla?t?klar?n?n alt?n? ?izerek, ?Esnaf odalar?m?z?n ve oda ?yelerimizin zor ?artlar alt?nda i? yapt?klar?n? biliyoruz. Onlar?n hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak i?in ekibimle birlikte ?zveriyle ?al???yoruz. Hi? kimseye k?rg?n ve k?s de?iliz. Bizler se?ilmi? insanlar?z. Sizler bizim yan?m?zda olur ve bizlere g?? verirseniz Esnaf Odalar? Birli?imiz daha g??l? olur. Y?lda bir defa toplanan Ba?kanlar Kurulu toplant?m?za kat?l?mlar?n?zdan dolay? hepinize ayr? ayr? te?ekk?r ediyorum? dedi.

Toplant?da esnaf odas? ba?kanlar? sorunlar?n? masaya yat?r?rken ba?kanlar, esnaf ve sanatkarlar?n 2020 y?l?nda devletten acil beklentilerinin sicil aff?, kamu bor?lar?na yap?land?rma ve Ba?-Kur primlerinde indirime gidilmesi oldu?unu ?zellikle dile getirdiler.

Toplant?n?n sonunda ise ?skilip Belediye Ba?kan? Ali S?l?k ile AK Parti ?l?e Ba?kan? Mustafa Lek, esnaf odas? ba?kanlar? ile sohbet ederek, hal hat?r sordular.

Ba?kanlar Kurulu'nun sonunda ise birlik ve beraberlik ?rne?i sergilenerek, toplu hat?ra foto?raf? ?ekinildi.