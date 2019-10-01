ÇESOB yönetimi Ortaköy'de toplandı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'un Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Ortaköy ilçesinde yapıldı.

İlçe Esnaf Odası Başkanı Döndü Erarslan'ın ev sahipliğinde 11 gündem maddesinden oluşan aylık Yönetim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, toplantıda alınan kararların Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Toplantının ardından Başkan Gür ve beraberindekiler, İlçe Kaymakamı Murat Acar'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler. İlçenin tarihi ve turizminin konuşulduğu ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Kaymakam Acar'a duvar saati hediye edildi. Ardından İlçe Belediye Başkanlığına geçen heyet burada da Belediye Başkanı Taner İsbir'den ilçeye yapılan yatırımlar ve çalışmaları hakkında bildi aldı.

Ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Taner İsbir rehberliğinde Hitit uygarlığının askeri ve dini merkezi olan Şapinuva'ya geçen esnaf temsilcileri, ardından İncesu Kanyonu'nu da gezme fırsatı buldular. Son olarak Başkan İspir'le ilçe merkezinde günü değerlendiren heyete Taner İsbir tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Toplantıya ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim üyeleri Erdal Kolaylı, Nesimi Özkubat, Fevzi Bilgin, Lütfi Barut, Selami Koçyiğit ve Burhan Balcı, Denetim Kurulu üyeleri Erdoğan Yılmaz ve Mutlu Karslı ile Disiplin Kurulu Halil Gürbüzer, Hakkı Vargeloğlu ve Fahrettin Karademir katıldı.

'Başkan İsbir'den sitem'

Gezi boyunca esnaf temsilcilerine rehberlik yapan Belediye Başkanı Taner İsbir, incelemelerin ardından kendi emeği ve göz nuruyla ilçeye kazandırdığı parkta sitem dolu açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Başkan İsbir, “Çorum sadece leblebiden ibaret bir şehir değil. Çorum, binlerce yıl önce bu topraklarda hüküm sürmüş Hititlerin Başkentidir ve bu şehrimiz açısından bulunmaz bir fırsattır. Ama maalesef kendi tarihimizi bilmeyen, görmeyen hemşehrilerimiz var. Turizm bacasız bir fabrikadır ve bu fabrika maalesef iyi çalıştırılamıyor. Şayet Hititlerin ayak izleri Avrupa'da olsaydı, Avrupalılar bu fırsatı çok iyi değerlendirir ve tüm dünya bu şehirlere akın ederlerdi. Biz Çorumlular olarak tanıtım yapamıyoruz. Maalesef tanıtım da parayla oluyor. Halen Şapinuva'da yer altı zenginliklerimiz gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Ama yine üzülerek söylüyorum ödenek yokluğundan bu zenginliklerimiz hala yeraltında. Kadeş Barış Antlaşması ise dünyada bu topraklarda yapılan ilk barış anlaşması ama biz bu efsane anlaşmayı bile dünyaya duyurmakta zorluk çekiyoruz” dedi.

İsmini Hititlerden alan Hitit Üniversitesi'ne de sitemde bulunan Başkan İsbir, “Şapinuva'nın sıkıntısı sadece İlçe Belediye Başkanı olarak benim sıkıntım değildir. Hitit Üniversitesi'nin sıkıntısı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin sıkıntısı, ülkemizin sıkıntısıdır. Burada bir medeniyet var ve bu medeniyeti hala ayağa kaldırıp gün yüzüne çıkaramıyor ve yeterince tanıtımını yapamıyorsak çok yazık bize” diye konuştu.

'Başkan İsbir müze istedi'

Şapinuva'dan çıkarılan tarihi eserlerin ilçelerinde sergilenmesini çok arzu ettiklerini, ilçeye bir müze kazandırılmasını talep ettiklerini hatırlatan İsbir, Yönetim Kurulu Toplantısını Ortaköy'de yapan ve ilçenin tanıtımı için katkıda bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür'e teşekkür ederek, diğer STK yöneticilerini de Ortaköy'e beklediklerini kaydetti.

'Şapinuva mutlaka gezip görülmeli'

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, İncesu Kanyonu ve Şapinuva'nın tanıtımı için üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların İncesu ve Şapinuva'yı mutlaka gezip görmelerini tavsiye etti. Başkan Gür, Belediye Başkanı Taner İsbir'e ilçenin kalkınmasında gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür etti.