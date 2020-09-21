Çevre ilçe ve beldelerden toplanan sokak köpekleri Doğanlar köyüne bırakılıyor

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Doğanlar köyü sakinleri dışarıdan köylerine sokak köpekleri getirildiğini öne sürerek tedbir alınmasını istedi.

Köy sakinleri başka ilçe veya beldelerden toplu halde getirilerek köylerinin yakınlarına bırakılan köpeklerin açlık ve susuzluktan birbirlerine saldırdıklarını, her geçen gün sayılarının artığını ve bu durumun köy halkı için de tehlike oluşturduğunu belirtti.

Başka yerlerden toplanan sokak köpeklerinin toplu halde Doğanlar köyü yakınlarında kaderlerine terk edildiğini kaydeden köy sakinleri, "Yol kenarına bırakılan onlarca köpek açlık ve susuzluktan birbirlerine saldırmaya, öldürüp birbirlerini yemeye başladılar. Hayvanlar kimi zaman da yola çıkarak araçların altında kalarak telef oluyorlar. Biz elimizden geldiğince bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz, bazı noktalara su ve yemek bırakıyoruz ama başka ilçe ve beldelerden toplanarak bizim köyümüze bırakılan bu köpeklerin sayısı her geçen gün hızla artmaya başladı. Köy sakinleri olarak bu hayvanlardan korkuyoruz. Çünkü yol kenarına bırakılan hayvanlar aç ve susuz, insanlara da saldırabilirler" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.