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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Onkoloji Merkezi'ne 3,5 milyon liralık destek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yapımına başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için 3.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapımına başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için 3.5 milyon TL maddi destek sağladığını açıkladı.



Milletvekili Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çorum'un çeşitli konulardaki sorunları ve talepleri Bakan Kurum'a iletildi. Ziyaret hakkında bilgiler veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapımına başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için destek talep ettiklerini açıkladı.



Ceylan, Çorumlular ve çevre illerden tedavi için gelecek kanser hastaları için son derece önemli olan merkez konusunda Bakan Kurum'un da çok hassasiyet gösterdiğini ve talep ettikleri maddi desteği sağladığını bildirdi. Bakan Kurum'un talimatları doğrultusunda Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımı için 3 milyon 500 bin TL desteğin sağlandığını anlatan Milletvekili Ceylan, önümüzdeki sene içerisinde yapımı tamamlanacak olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin Çorum ile birlikte çevre il ve ilçelere de hizmet vereceğini dile getirdi.



Taleplerini geri çevirmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Milletvekili Ceylan, Çorum adına son derece verimli geçen Bakan ziyaretinden elde edilen kazanımların Çorum'a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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