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Ceylan ve Ahlatcı'dan şehit ailesi ve huzurevine ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, şehit Uzman Çavuş Şükrü Öngün’ün ailesini ziyaret etti.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, şehit Uzman Çavuş Şükrü Öngün'ün ailesini ziyaret etti.


Öngün ailesinin Kurban bayramını kutlayan Ceylan ve Ahlatcı, şehidin ailesiyle sohbet etti.


Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ile Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Galip Deniz'de hazır bulundu.


Ceylan ve Ahlatcı daha sonra Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlaştı.

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