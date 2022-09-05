CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse: "Benim o konuda yaptığım bir itirazım yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, son dönemde hakkında çıkan Sungurlu'ya kurulacak Barut ve Fişek Fabrikası'na karşı çıktığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin Çorum'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapılabilecek gerek kamu yatırımı gerekse özel sektör yatırımlarının hiçbirisine karşı çıkmasının söz konusu olmayacağını belirten Milletvekili Köse, "CHP'nin yatırıma karşı çıktığını söyleyenlerin art niyetli değillerse dinlediklerini anlamamışlardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in önceki hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sungurlu'da temeli atılan barut fabrikasında çalışacak insanların gelecekte bir patlama yaşanırsa, enkaz altından cenazelerinin çıkacağı varsayımıyla konuyu ele alırken, Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin iki kez itiraz ettiğini, ilk itirazının işleme alınmamasının üzerine de ikinci itirazını noter aracılığı ile gönderdiğini aktardığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, yapılan itiraz ve yaşananların doğru olduğunu ancak Özgür Özel'in bahsettiği itiraz dilekçesinin kendisine ait olmadığını söyledi.

"Ortada bir dilekçe var, dilekçenin altında kimin ismi varsa itirazı o yapmıştır" diyen Tufan Köse, "Grup başkanvekilimiz Özgür Özel belki beni onore etmek için o konuşmasında itirazı Çorum Milletvekili Tufan Köse yaptı demiş olabilir, belki irticalen konuşmasından kaynaklanmış olabilir detayını bilmiyorum. Dilekçe çevreye duyarlı bir avukat tarafından verilmiş. Bürokraside birçok insan yapılan usulsüzlüklerden rahatsız oluyor. Bu rahatsızlıklarını nasıl dile getirecekler? Kendileri öne çıksa ya iş akitleri feshediliyor ya da tayinleri çıkartılıyor. Duyarsız kalmayı içlerine sindiremiyorlar. Bu vesile ile birçok konuda bizleri, genel merkezimizi ya da grup başkan vekillerimizi bilgilendiriyorlar. Bir grup bürokrat arkadaş uygulamada yapılan, devlet ciddiyetine yakışmayan, hukuk devletine yakışmayan uygulamaları bizlere iletiyorlar. Bu çerçevede bir bürokrat Özgür Özel'e gelmiş olmalı ki grup başkanvekilimiz de Çorum'la bağlantılı olduğu için benimle ilgili olarak aktarmış olabilir" şeklinde konuştu.

"Çikolata fabrikası değil barut fabrikası yapılıyor"

Sungurlu'ya kurulacak Barut ve Fişek Fabrikası'na yapılan itirazın kimin tarafından yapıldığının konunun en önemsiz kısmı olduğunu savunun Milletvekili Köse, "CHP yatırımların önünü açar, yapılan yatırımları destekler. Bu konuda bir yasadışılık, bir hukuksuzluk var. Çikolata fabrikası kurmuyorsunuz, barut fabrikası yapıyorsunuz. En azından bahsedilen eksiklikleri giderin, acele etmeyin. Açın internete bakın Pakistan'da, Hindistan'da, Sakarya'da barut fabrikası, havai fişek fabrikası patladı onlarca insan hayatını kaybetti diye haberler var. Kırıkkale'de defalarca patlama oldu, Afyon'da mühimmat patladı 30 askerimiz şehit oldu. Bu fabrikalar çok hassas konular yoksa Özgür Özel Çorum'a yapılacak bir yatırıma niye karşı olsun. Konunun takipçisi olacağım" dedi.