CHP Mecitözü teşkilatında eğilim yoklaması

Cumhuriyet Halk partisi tarafından Çorum'un Mecitözü ilçesinde belediye başkanı ve il genel meclisi adaylarının belirlenmesi için eğilim yoklaması yapıldı.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve partililerin gözetiminde yapılan eğilim yoklamasında belediye başkan adaylığı için Atiye Yaşar ve Veli Aylar, İl Genel Meclisi üyeliği için de Haydar Erdem, Mustafa Tunç, Yaşar Sönmez ve Özcan Çetin yarıştı.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün burada kaybeden yok, kazanan partimiz, kazanan demokrasidir. Burada kaybeden adayımız da yok, bir adayımız öne çıkmıştır. Tüm aday adaylarımızın sonuç ne olursa olsun, 31 Mart Yerel Seçimler sürecinde el ele, omuz omuza çalışacaklarına inanıyorum” dedi.

Seçimler sonunda belediye başkanı adaylarından Veli Aylar 248, Atiye Yaşar 89 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı. Öte yandan İl Genel Meclisi üyeliği için de 767 üye oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda Özcan Çetin 354, Haydar Erdem 257, Yaşar Sönmez 222, Mustafa Tunç 161 oy aldı.