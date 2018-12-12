Çiftçilere bilinçsiz kimyasal ilaç ve gübre kullanımı uyarısı

merkeze bağlı Bozboğa köyüne giden İl müdürü Orhan Sarı, çiftçilerle bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sarı, toplantıda çiftçilere bakanlık desteklemeleri ve modern teknikler hakkında bilgi verdi.

Birim alandan daha fazla verim alınmasını sağlamak ve çiftçinin kazancını arttırarak köyden kente göçün önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiren İl Müdürü Sarı, bilinçsiz şekilde kullanılan kimyasal ilaç ve gübrelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin yanı sıra ekonomik zararın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Sertifikalı tohum kullanımının önemine de dikkat çeken Sarı, alternatif ürün ve ikinci ürün ekiminin yaygınlaştırılması ayrıca, hayvancılıkta vazgeçilmez olan kaliteli kaba yem kullanımın arttırılması amacı ile silajlık mısır ekilişinin yaygınlaştırılması ve hayvancılıkta ARİ işletmelerin çoğaltılması çağrısında bulundu.

Çiftçilerin kurumdan beklentilerini de dinleyen Sarı, “Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Elimizden gelen imkânları Çorumun köylerine seferber ediyoruz. Hayvancılıkta ve bitkisel üretimde Çorum ve köyleri olarak ülkemizde örnek ve lider bir şehir olmalıyız. Biz üreticilerimizde bu ışığı görüyoruz” dedi.