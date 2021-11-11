İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Mustafa Kılıç'a ait iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.