İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çilek üretimi çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyündeki çilek üretimi, çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu.

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyündeki çilek üretimi, çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu.


İlk kez 2014 yılında deneme amaçlı üretimine başlanan çilek bin 50 rakımlı köyün şartlarına uyum göstermesiyle birlikte üretim yapmak isteyen çiftçilerin gözdesi haline geldi. Ceviz üretiminin ağırlıklı olduğu köyde her geçen yıl ekim alanı genişleyen Dikenli çileği, cevize alternatif olarak gösteriliyor. Üreticiler, çilekte yeni sezonda yüksel rekolte ve bol kazanç bekliyor.


Çilek üreticisi Sadık Gümüş, 2014 yılında çilek ekimine başladığını belirterek, köylerinde ilk çilek üretimini kendisinin yaptığını söyledi.


Yeni ürünlerinin çıktığını ve 2019 yılının ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Sadık Gümüş, “Memnunuz. Çalışıyoruz. Kendimiz pazarlayıp kendimiz yetiştiriyoruz. İnşallah Allah 2019 yılında bol kazanç nasip eder. Dikenli köyü çileği artık marka haline geldi. Artık pazarda aranan sorulan bir çelik oldu. Farklı aroması ve farklı bir lezzeti var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.