Çitli köyü karantinaya alındı

Çorum'da kuduz virüsü nedeniyle bir köy karantina altına alınırken çevre köylerde de araştırma başlatıldı.

Olay önceki gün Çorum'un Mecitözü ilçesi'ne bağlı Çitli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Ömer C.'ye ait hayvanlar başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden Ömer C., müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Daha sonrada jandarmayı arayarak durum hakkında ihbarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekiplerinin saldırıya uğrayan hayvanlar üzerinde yaptıkları incelemede kuduz virüsü bulaştığı belirlendi. Ekipler saldırıya uğrayan hayvanlarla teması olan Ömer C. ve köydeki 10 kişiyi sağlık kontrolünden geçirirken köyün tamamı karantina altına alındı. Hayvanlar ile teması bulunan vatandaşlara da kuduz aşısı uygulandı.

Diğer taraftan Çitli köyüne yakın çevre köylerde de oluşturulan ekiplerce geniş çaplı araştırma başlatıldığı, kuduz vakasına sebep olduğu belirlenen başı boş köpek ise jandarmanın yaptığı çalışmaların neticesinde bulunarak itlaf edildi. İtlaf edilen köpeğin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.