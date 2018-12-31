Çocuk İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından ilimizde çocuklara yönelik yürütülen hizmetler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından 2018 yılında gerçekleştirilen hizmetler değerlendirilerek, 2019 yılında yapılacak hizmetler hakkında kurul üyelerince görüş ve öneriler alındı. Toplantının ardından vali Çiftçi, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Toplantıya Belediye Başkanı Zeki Gül, İlçe Kaymakamları, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.