İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Çorum Çocuk İl Koordinasyon Kurulu Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.


Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından ilimizde çocuklara yönelik yürütülen hizmetler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından 2018 yılında gerçekleştirilen hizmetler değerlendirilerek, 2019 yılında yapılacak hizmetler hakkında kurul üyelerince görüş ve öneriler alındı. Toplantının ardından vali Çiftçi, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.


Toplantıya Belediye Başkanı Zeki Gül, İlçe Kaymakamları, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.