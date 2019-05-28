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Çocuklar artık ameliyatlara akülü araçlarla gidecekler

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Devlet Hastanesi çocuk servisine akülü araçları teslim ettiler.


Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO)( Öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk "Oyuncaklarına Talibiz" projesi kapsamında Sungurlu Devlet Hastanesin çocuk servisinde tedavi gören ve cerrahi ameliyatlara girecek çocuklar için projeye destek veren Salih Bildirici tarafından temin edilen akülü araçları teslimi öğrenciler tarafından yapıldı.


"Oyuncaklarına Talibiz" proje kapsamında akülü araçlar ve toplanan oyuncakların bir kısmı Sungurlu Devlet Hastanesinde Çocuk servisinde tedavi gören çocuklara bayram hediyesi olarak Öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu ve öğrenciler tarafından verildi.


MYO öğrencileri çeşitli çizgi film karakteri kostümleri ile Sungurlu Devlet Hastanesi Çocuk servisindeki çocukları odalarında ziyaret ederek, onlara proje kapsamında hazırlanan oyuncakları teslim ettiler.


Öğrencileri ve oyuncakları gören minik hastaların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

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