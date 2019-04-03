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Çocuklara “Akılcı İlaç Kullanımı” eğitimi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Akılcı İlaç Kullanımı” eğitimleri başladı.


Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilen proje kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilere gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı konusunda öğrenciler uyarılırken akılcı ilaç kullanımı hakkında eğitim verildi. Karşılıklı soru cevap şeklinde sonlandırılan eğitim bilgilendirme broşürleri ile desteklenerek tamamlandı.


Eğitim sonunda eğitime katılan öğrencilere bilgilendirici broşürler ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Çocuk” dergileri hediye edildi.

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