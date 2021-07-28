İhlas Haber Ajansı

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ÇOKİŞ faaliyetlerini Kadeş barış meydanı'nda yürütecek

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ÇOKİŞ (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi) Kadeş meydanındaki yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek.


Çorum Belediyesi tarafından istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan ÇOKİŞ, şimdiye kadar 874 kişiyi iş sahibi yaptı. İşveren ile iş arayanın ortak noktası ÇOKİŞ, Kadeş Barış Meydanı'nda yapılan çalışmalar sona erdiğinde çalışmalarını artık buradan yürütecek.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İşveren ile iş arayanların rahat ve ferah bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Kadeş Barış meydanında bulunan hizmet binamızın bir bölümünü ÇOKİŞ'e tahsis ettik. Hazırlıklarda son aşamaya gelen binamız bittiğinde ÇOKİŞ yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek” dedi.

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