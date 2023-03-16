Çorum Adliyesi'nde düzenlenen yardım kampanyasına personel ve avukatlar destek verdi.

Çorum Adliyesi çalışanları depremzedeler için seferber oldu. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen insanlara maddi destek sağlamak amacıyla yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi. Başsavcı Bektaş, yardım kampanyasına katkı sunan adliye çalışanları ile maddi destekte bulunan Çorum Barosu avukat ve çalışanlarına teşekkür etti.