Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde yoğun kar mesaisi

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte oluşabilecek durumlara müdahale için Çorum'da devletin tüm kurumları teyakkuza geçti.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Çorum Valiliği'nin koordinesinde il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kış tedbirlerine yönelik oluşturulan çalışma grupları dün geceden itibaren kar mesaisini aralıksız şekilde devam ettiriyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek durumlara karşı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Belediye, Jandarma, Emniyet, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızılay, YEDAŞ, Telekom temsilcileri'nden oluşan ekipler gelen ihbarlara anında müdahale ediyor.

Çalışmalara kamu kurumlarının yanı sıra AFAD Gönüllüleri, ÇODAK ve Çorum Off Road Kulübü (ÇOROFF) Arama Kurtarma üyeleri'de gönüllü olarak destek veriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 24 kişi, sahada 180 kişilik ekip görev yaparken şu ana kadar merkeze iletilen ihbarlar sonucunda yollarda mahsur kalan 8 araç ve 14 kişi kurtarılırken çalışmalar aralıksız sürüyor.