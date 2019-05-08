Çorum Akşemseddin Camii'nde enderun teravih çoşkusu

Akşemseddin Camii'nde ramazan ayının ilk enderun usulü teravih namazı kılındı. Ramazan ayında her haftası Salı günlerinde kılınan enderun usulü teravih namazı ve cumhur müezzinliği uygulaması bir osmanlı geleneği olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Ramazan ayının ilk Salı akşamı Akşemseddin Camii'nde kılınan enderun usulü teravih namazına katılım yoğun oldu. Namaz öncesinde vaaz gerçekleştiren Müftü Yardımcısı Âdem Aygül, Enderun teravihinin bir Osmanlı geleneği olduğunu, kaybolan bu geleneğin Çorum'da da her hafta bir camide uyguladıklarını, Ramazanda farklı uygulamalarla cemaate manevi atmosfer yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Enderun teravihi ve cumhur müezzinliği uygulamasında teravihin her dört rekâtını ayrı bir imam-hatibin kıldırdığı ve 6 müezzin-kayyım tarafından da Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği Saba, Uşşak, Muhayyer Kürdi, Nihavent, Rast ve Acem Aşiran makamlarında ilahilerin okunduğunu söyledi.

Manevi atmosfer içerisinde Akşemseddin Camii'nde ilk defa kılınan enderun usulü teravih namazı cami cemaatine unutulmaz bir tat bıraktı. Akşemseddin Camii görevlileri tarafından ramazan ayı boyunca teravihten sonra cemaate yapılan çay ve simit ikramı geleneği namaz çıkışında da devam etti.

Enderun usulü teravih namazı ramazan ayının her hafta Salı günlerinde kılınacak olup, gelecek hafta Murad-ı Rabi Ulucami, sonraki hafta Hz. İbrahim Cami ve son olarakta Hz. Ebubekir Caminde kılınacak.