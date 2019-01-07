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Çorum-Ankara karayolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.



Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı il genelinde devam ederken, Çorum-Ankara karayolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlar ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açılıyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

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