Çorum Barosu'ndan avukatlara yemek

Programın açış konuşmasını yapan Baro Başkanı Kenan Yaşar, Türkiye'de avukatlığı satrancı zar atarak oynamaya benzeterek, “Bazen vezirsiz, kalesiz, filsiz mücadele etmeye çalışmaktır. Arada kalmama mücadelesidir. Hukukla müvekkilin, müvekkilinle vicdanın, vicdanınla hukuk arasında sıkışıp kalmamak için çabalayıp durmaktır. Olursa Allah'tan olmazsa avukattan anlayışına gülüp geçmektir. İğneyle kuyu kazmaktır” dedi.

Yaşar, Çorum Barosu olarak temel hak ve özgürlüklerin korunması, hukukun üstünlüğü için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Programda meslekte 35. yılını tamamlayan avukatlara plaket verilirken, stajını tamamlayan Av. Yaprak Erdoğan'a ise ruhsatı verildi. Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Baki Kartancı da genç avukata hediye takdim etti.

Yemeğe Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve avukatlar katıldı.