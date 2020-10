Çorum Barosu'ndan Azerbaycan Barolar Birliği'ne destek mektubu

Kenan Yaşar, Azerbaycan Barolar Birliği'ne destek mesajı içeren bir mektup gönderdi.

Bölgenin İsrail'i Ermenistan'ın işgalcisi olduğu topraklar yetmezmiş gibi yeni saldırılarda bulunması kabul edilemez olduğunu vurgulayan Av. Kenan Yaşar, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesinin işgalinden bu yana bölgede Ermenistan devletinin yapmış olduğu soykırımlara baskılara ve zulümlere uzun yıllardır kulak tıkayan dünyayı insafa davet etti.

“On yıllardır bir çözüm üretmeden yapanın yaptığının yanına kar kaldığı bir sistem sürdürülebilir değildir” diyen Yaşar, mektubunda şu ifadelere yer verdi;

“Tektirler ıslanmayan şımarığa şamar vurmadıkça bölgeye de barış gelmeyecektir. Ermenistan, yıllardır sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza atmaktadır. Çorum Barosu olarak kendi toprakları ile sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla koruyan Azerbaycan ve kahraman ordusunun her daim yanındayız.

Azerbaycan'ın saldırgan Ermenistan'a cevabı herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruza karşı haklı ve meşru bir savunmadır. Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşlar, çifte standartlı yaklaşıma devam etmektedir.

Çorum Barosu olarak, Ermenistan devletinin yaptığı kabul edilemez ve hadsiz tahripkarlığa ve yıllardır süregelen bu acımasız zulümlerin karşısında duruyor ve kınıyoruz. Bizler bu haklı mücadelesinde Azerbaycan devletinin ve halkının yanındayız. Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorlukta kalplerimiz ve milletimiz birdir. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorluk ve zulümkarlığın altında kalplerimiz ve milletimiz birdir. İki devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir. Şehit olan kardeşlerimizin makamları ali olsun ve şu anda, cephede gazada olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun. İnanıyoruz ki, Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir”

Destek mektubu üzerine Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Yaşar' arayarak teşekkür edip, “Vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz, bizi yetim bırakmayan Türkiye'ye ve sizlere minnettarız. Bizim davamız haktır, otuz Yıldır topraklarımız işgal altındadır. Bizleri yalnız bırakmayan sizlerle kalbimiz birdir. Var olasınız” ifadelerini kullandı.