Çorum Belediye Başkanı Aşgın mazbatasını aldı

Hıdırlık Camii'nde yapılan duanın ardından il seçim kurulu'na geçen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçerek tebrikleri kabul etti. Belediye birim müdürleri ve personel tarafından karşılanan Aşgın, görevi devralmadan önce eski Belediye Başkanı Zeki Gül ile birlikte halkı selamladı.

Makamların gelip geçici olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, bismillah diyerek göreve başladıklarını söyledi.

Çorum'u bir bütün olarak göreceklerini dile getiren Aşgın, “Yanlış iş yapmamaya çalışacağız. Allahın rızası dışındaki işlere tevessül etmeyeceğiz. Yanlış yola girersek milletimiz yanlış yola girdiniz desinler. Makamlar gelir geçicidir. Makamların mevkilerin peşinde Allah bizi rezil etmesin. 15 mahallemize oy verdi vermedi, benim gibi düşünüyor düşünmüyor demeden Allah rızasını kazanmak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Bütün mahallelerimizi bir, eş, kardeş göreceğiz. Bundan bütün Çorumlular emin olsun. Artık söz bitti, icraat zamanı. Artık aşkla, şevkle, büyük bir heyecanla bunları yapma zamanıdır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamına erdir. Bizim bütün duamız budur” dedi.

Başkan Aşgın ilk imzasını belediye başkanlığına seçildiğini bildiren Çorum Valiliği'ne yazılmış yazıya attı. Aşgın, “Biz bu işin hizmet kısmındayız. Makam aracı ve koltukla işimiz yok. Gece gündüz bu millete hizmet edeceğiz. İlk imzamızı da besmele ile atıyoruz. Attığımız tüm imzaları rızasına uygun imzalardan eylesin” diye konuştu.

Törende AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, AK Parti il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu.