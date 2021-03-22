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Çorum Belediye Başkanı Aşgın ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Halil İbrahim Aşgın ve 3 belediye başkan yardımcısının korona virüs testleri pozitif çıktı.


Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Korona virüs testleri pozitif çıkan Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Murat Erdem ve Zübeyir Tuncel'in de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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