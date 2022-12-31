Çorum Belediye Başkanı Halil Aşgın: "2022'de çok önemli işler yaptık, 2023'te daha da güzellerini yapacağız"

Halil İbrahim Aşgın, 2022 yılında Çorum Belediyesi'nin çok önemli işler yaptığını, yaptıkları çalışmalarla Çorum'u hak ettiği hizmetlerle buluşturduklarını belirterek 2023'te daha güzel hizmetlerle Çorum halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalarla altyapıdan parklara, yenilenebilir enerji kaynaklarından asfalt çalışmalarına, sosyal belediyecilikten şehir estetiğine yönelik çalışmalara, spordan sanata kadar Çorum halkının beklenti ve talepleri doğrultusunda çok güzel hizmetler ürettiklerini vurguladı.

Halil İbrahim Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çorum'umuzda adeta destan yazıyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, özel bireylerimize, yaşlılarımıza, kısaca toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2022'de gece gündüz çalışarak şehrimize kazandırdıklarımızı, 2023'te de durmadan, yorulmadan daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. 2022 Çorum için çok güzel geçti, inşallah 2023 daha güzel çalışmaların, insanlarımıza daha çok hizmet ettiğimiz bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı.

'Hemşerilerimizin memnuniyeti bizlerin en büyük motivasyonu'

Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri yaptıkları çalışmaların Çorum halkı tarafından benimsenmesini ve Çorum halkının duyduğu memnuniyetin kendilerini daha çok çalışmaya yönlendirdiğini ifade etti.

2022 yılı içerisinde pek çok alanda yapılan anket ve kamuoyu araştırmasında Çorum Belediyesi'ne ve şahsına gösterilen teveccühün gurur vesilesi olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “2022 Çorum için çok güzel anılarla geride kalıyor. Projelerimizin yaklaşık yüzde 74'nü tamamladığımız bir yıl oldu. Her şeyden önemlisi de bu hizmetlerimizden vatandaşlarımızın büyük oranda memnuniyetlerini ifade etmesi, yapılan kamuoyu araştırmalarında ve anketlerde sürekli en başarılı iller arasında gösterilmesi bizi gururlandırdı. Bir araştırma şirketi tarafından birkaç gün önce ilan edilen sonuçlar da bunu tasdikler nitelikte. Türkiye genelinde oyunu artıran 6 belediyeden biriyiz. AK Partili belediyeler içerisinde 7'nci Türkiye geneli ise 16. sırada yer alıyoruz. İnşallah 2023'te daha çok çalışacak, hemşerilerimizin talep ve beklentilerini daha çok karşılayacak, Çorum'umuz için daha çok hizmet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

'Oy oranını artıran 6 belediye başkanından birisi oldu'

Çorum Halil İbrahim Aşgın, bir araştırma şirketine göre Türkiye genelinde 2022 yılının en başarılı il belediye başkanları arasında yer aldı. Aşgın aynı zamanda 2019 yerel seçimlerindeki oy oranını anket sonucuna göre artıran 6 belediye başkanından birisi oldu.