Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın

Hitit Fuar ve Festivali tanıtım toplantısında Sayıştay raporları ile ilgili sorulara cevap verenBaşkan Aşgın, bu şehri sevenlerin önlerini açmalarını isteyerek, devletin resmi kurumlarının ortada olduğunu, gerekeni mutlaka yapacağını belirtti.

Çorum'un fitne, dedikodu, “o şunu dedi, bu bunu dedi”ye harcayarak bir dakikasının bile olmadığını dile getiren Aşgın, “Bu şehir güçlü bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyecek. Önümüze takoz olanlar varsa basar geçeriz. Onlar kenarı çekilip kendi pisliklerinde dedikodularına devam etsinler. Onlar hiç olmadık şeylerin peşinde koşsunlar, dursunlar biz bu şehre hizmet noktasında yarış atı gibi koşmaya devam edeceğiz. Onlar bile mani olamayacaklar. Bu şehri dikiz aynasına baktıranlar kenarda o aynalarılarıyla uğraşıp dursunlar. Biz onlara değil, Çorum'un vizyonuna, marka şehrine ve geleceğine bakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Söz konusu kişilerin sayısının da 3-5 civarında olduğunu ve onların da gözünün sürekli dikiz aynasında olduğunu ileri süren Başkan Aşgın, “Eğer şu raporda, bu raporda samimiysen gereğini yap. Samimiyetini göster, bizi meşgul etme. Bizim şehrimizin gündemini basit dedikodu, aldığımız duyumlarla falan meşgul etmeye ve barış ve sevgi iklimini zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Ben Halil İbrahim Aşgın olarak da buna asla müsaade etmeyeceğim. Sadece şunu diyeceğim; kenara çekil kardeşim. Çekilmezsen üzerine basar geçeriz. Çünkü bizim yapacak çok işimiz var. Sizinle uğraşacak vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

“Eğer bu sözleri şahsi ve siyasi ikbaliniz için değil de bu şehrin faydasına olduğu iddiasındaysanız gelin oturup konuşalım” çağrısında bulunan Başkan Aşgın, “Siyasi rant peşinde, şovmenlik peşinde, desinlerin peşindeyseniz bu şehrimize ihanet etmeye kimsenin hakkı yok. Bu şehrin kültür, sanat, edebiyat, ekonomi sporda alacağız en yükseğe kaldıracağız. Bu konuda elimiz açıktır. Bize yumrukla gelirsen yumrukla karşılık görürsün” şeklinde konuştu.