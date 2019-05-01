Çorum Belediyeler Çevre Birliği meclis toplantısı yapıldı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleşen Belediyeler Çevre Birliği meclis toplantısında başkanlık divanı, encümen üyeleri, katip üyelikler, plan ve bütçe komisyonlarına seçimler yapıldı.
Seçimlerde Başkanlık Divanı ve Kâtip Üyeliğe 1. Başkan Vekili H. İbrahim Şaltu, 2. Başkan Vekili Muzaffer Yıldırım, 1. Kâtip Üye Osman Fatih Gümüş, 2. Kâtip Üye Bilal Armutlu seçildi.
Encümen Üyeliklerine Meryem Demir, Lemzi Çöplü, Recep Çıplak, Bilal Selman Özünel, Muhammed Fatih Temur seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna ise Halil İbrahim Şaltu, Mustafa Aydın, Remzi Torun, Ekrem Ünlü, Necmettin Yalçın seçildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği toplantının son bölümünde 2018 yılı birlik faaliyet raporu okunarak oylandı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemin Çorum için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.