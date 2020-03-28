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Çorum belediyesi 61 geçici işçi alacak

Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 61 işçi alacak.

55'i beden işçisi, 6 şoför işe alınacaktır. 6,5 ay süreyle geçici olarak istihdam için başvurular sadece http://cokis.corum.bel.tr adresinden yapılacak. Başka hiçbir kanaldan ve elden başvuru kabul edilmeyecek ve başvurular 31 Mart Salı günü sona erecek.


Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada başvuranlar arasından noter huzurunda her iki iş ilanı için ayrı ayrı kura çekileceği belirtilerek “İşe alınacak personel sayısının 3 katı olan toplam 183 aday noter huzurunda kura çekecek. Daha sonra bu isimler sözlü mülakata çağırılacak.” denildi.

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