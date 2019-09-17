Çorum Belediyesi Amsterdam'da

Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nuri Burhan, Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin, Bilgi İşlem Müdürü Cafer İpek ve proje çalışanlarından oluşan Çorum Belediyesi heyeti, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında yürütülen “Akıllı Şehir Projesi” uygulamaları hakkında bilgi almak üzere Hollanda'nın Amsterdam kentine teknik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretlerde proje ortaklarından Macaristan'ın Szarvas Belediyesi, Litvanya'nın Telsiai Belediyesi ile beraber Çorum'dan Hitit Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcileri de yer aldı.

Hollanda ziyaretinin ilk gününde Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu ziyaret edildi. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan tarafından karşılanan heyette proje ortaklarının temsilcileri eşlik etti. Çorum Halil İbrahim Aşgın, Szarvas Belediye Başkanı Mihayl Babak, Telsia Belediye Başkanı Yardımcısı Almantas Lukavicius ve TSO başkan vekili Turgut İlgü katıldı.

Başkonsolos Engin Arıkan, Hollanda'nın teknoloji alanındaki faaliyetleri ve inovasyona verdiği öneme değindi ve böyle bir projenin Çorum Belediyesi önderliğinde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Çorum, hizmetin en güzeline layık'

Bu projenin şehrimiz açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Çorum Halil İbrahim Aşgın, “Avrupa Birliği destekli olan bu proje kapsamında Amsterdamlı yetkililerin bilgi beceri ve tecrübelerinden yararlanmak, burada ki akıllı şehir uygulamalarını yerinde görmek ve incelemek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Ortak fayda sağlaması ve bilgi paylaşımı olması açısından bu ziyareti önemsiyorum. Ziyaretten şehrimize, ülkemize ne gibi kazanımlarla döneriz onun gayreti içerisindeyiz. Çünkü Çorum, hizmetin en güzeline layık. Ben bu projeye destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet, ziyaretlerine Litvanya büyükelçiliği ile devam etti. Başkonsolosluk ve Litvanya büyükelçiliğine yapılan ziyaret sonrası, Den Haag şehrinde bulunan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ziyaret edildi. Hollanda'daki akıllı kamu binalarının en önemlilerinden olan binaya ilişkin bilgiler bakanlık çalışanları tarafından verildi.

Ziyaretin ikinci gününde, Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda çalışmaların yürütülmesinde önemli payı olan Amsterdam İnovasyon Enstitüsü ziyaret edildi. Ziyarette, Amsterdam akıllı şehir yolculuğunun aşamaları ve edinilen tecrübeler hakkında heyete uzmanlar tarafından bilgiler verildi.

Toplantı, AMS Enstitüsü uzmanı ve proje yöneticisi Corneli Dinca tarafından Amsterdam inovasyon platformu hakkında bilgilendirme ve Amsterdam şehrinin odaklandığı akıllı şehir bileşenlerinin nasıl belirlendiği konusunda bilgilendirme yapılması ile başladı.

Amsterdam Belediyesi adına toplantıya katılan İnovasyon Yöneticisi Mesut Ateş ise akıllı şehirlerin oluşturulması aşamasındaki işbirlikleri ve Amsterdam'da uygulanan akıllı şehir sistemleri hakkında heyete detaylı bilgiler verdi.

Amsterdam ziyareti kapsamında heyet, Macaristan Büyükelçiliği'ni de ziyaret ederek Büyükelçi Dr. Kocsis Andrs ile bir görüşme gerçekleştirdi.

'Hollanda Belediyeler Birliği ile toplantı'

Heyetin önemli teknik ziyaretlerinden birisi de Hollanda Belediyeler Birliği'ne(VNG) yaptığı ziyaret oldu. Heyeti burada VNG uluslararası projeler yöneticisi Joyce Langewen karşıladı. Langewen, Hollanda Belediyeler Birliğini çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Ardından Çorum Belediyesi Heyeti ile VNG yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda VNG yetkilileri tarafından akıllı şehir bileşenleri hakkında bilgiler verildi, bu aşamaları gerçekleştirmek için gerekli olan platformlar ve ortaklıklara değinildi.

Toplantıda ayrıca Utrecht eyalet meclisi üyesi Osman Suna tarafından heyete, Hollanda'da ki akıllı şehir uygulamaları, bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşlarının katkıları ve işbirliklerinin düzeyi hakkında sunum yapıldı. Ayrıca toplantıda Amsterdam Belediyesi Meclis komisyon üyesi Süleyman Koyuncu, Akıllı Mobility (Hareketlilik) konusunda Amsterdam belediyesinin önemli uygulamalarını anlattı. Ziyaret sonrasında Hollanda'daki Türk işadamlarının Çorum ilindeki sanayi ve ticaret potansiyeli hakkında bilgilendirilmesi ve potansiyel işbirlikleri konusunda birebir görüşmeler yapıldı.