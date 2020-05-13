Çorum Belediyesi çöpten elektrik üretecek

Belediye, kuracağı tesisle çöplerden yılda 14 Milyon 500 bin Kilowatt elektrik üretecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim öncesi taahhütleri arasında yer alan çöp gazından elektrik enerjisi üretimi projesi hayata geçiyor. 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma yetkilileriyle yer teslimi imza programında konuşan Başkan Aşgın, söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adaylık döneminde söz verdikleri önemli projelerden birinin çöp gazından elektrik enerjisi üretmek olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Bugün çok şükür projemizin yer teslimi için imzamızı atıyoruz. Bu yılın sonuna kadar da projemizi tamamlayıp hizmete sunacağız. Dal-budak atığı, çimen atığı, organik pazar atıkları, evsel nitelikli organik atıklardan Biyomeditanizasyon gazlaştırma projesi sonucu açığa çıkan gazdan elektrik enerjisi üretilmesi projemizi katı atık tesisimizin hemen yanında inşa edeceğiz. Bizim çok önem verdiğimiz projelerden biriydi. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Kurulacak olan enerji üretim tesislerinde atıkları hem değerlendireceklerini hem de bu atıkların çevreye zarar vermesini önleyeceklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Projemiz yıl sonunda tamamlanacak ve elektrik üretimine başlayacak. Yap-işlet-devret modeliyle kurulacak olan tesiste yılda 14 milyon 500 bin Kilowatt elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.” diye konuştu.

İhaleyi kazanan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halim Dugan da, projenin Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulunarak “İnşallah en kısa süre içerisinde üretime başlayacağız. Allah utandırmasın. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.