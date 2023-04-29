Çorum Belediyesi doğa tutkunları için rehber hazırlıyor

Çorum Doğa Kulübü işbirliğiyle, il genelindeki 40'tan fazla doğa parkurunun işaretlemesi yapılarak dijital ortama aktarılacak ve bu veriler kitap olarak basılacak. Hazırlanan çalışma, doğa gezisine çıkmak isteyenler için önemli bir rehber niteliğinde olacak.

Çorum, doğal güzellikleri bakımından birçok keşfedilmemiş rotaları barındırıyor. Bu noktada, Çorum Belediyesi ve Çorum Doğa Kulübü işbirliğiyle doğa tutkunlarını heyecanlandıran bir çalışmaya imza atılıyor.

40'tan fazla doğa parkuru işaretlenecek

Doğa tutkunlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu çalışmaya öncülük yapan Çorum Belediyesi, Çorum'daki doğal güzelliklerin, yürüyüş parkurlarının ve kampa alanlarının belirlenerek doğa tutkunlarının keşfine sunulacak.

Dijital ortamda paylaşılacak

Proje çerçevesinde Çorum Belediyesi ve Çorum Doğa Kulübü işbirliğiyle, kentin doğal güzelliklerini barındıran yürüyüş parkurları ve çadır konaklama alanları işaretlenerek kitap haline getirecek. Ayrıca 40 tan fazla doğa parkuru, çadır kamp alanları gibi bilinmeyen pek çok yer, dijital ortama aktarılarak internet sayfası üzerinden paylaşılacak. Böylece bu alanlara doğaseverler kolaylıkla ulaşabilecek.

Doğal güzellikleri keyfedebilecekler

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, projenin doğa tutkunları için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu proje ile ilimizdeki doğa parkurları daha da popüler hale gelecek ve doğaseverler için kolaylık sağlayacak" dedi. Hazırlanan rehberde, parkurların uzunlukları, rotaları ve diğer detayların yer alacağını ifade eden Yağbat “Bu sayede doğa gezisine çıkmak isteyenler, kolaylıkla buralara ulaşabilecekler, Çorum'un doğal güzelliklerini keyfedebilecekler” şeklinde konuştu.

'Doğa Kulübü'nden teşekkür'

Uzun yıllardır bu çalışmanın hayalini kurduklarını söyleyen Çorum Doğa Kulübü Başkanı Mehmet Çerman da, "Parkurların işaretlenmesi, dijital ortama aktarılarak kitaplaştırılması projemize destek veren Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Yağbat başta olmak üzere Çorum Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a her zaman yanımızda olduğu ve bu tür çalışmalara verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz" dedi.