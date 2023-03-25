Çorum Belediyesi hayvan hastanesinin temeli atıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu medeniyetin evlatları olarak bizlere bu projeler yakışır. 32 proje arasında vaat ettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdiğini hatırlatan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir hayvan hastanesi yapıyoruz. Geçici bakım evi olarak da ifade edebiliriz burayı. Bu hayvan hastanesi, sahipsiz sokak hayvanları için hizmet verecek. Burada ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlar ve donanım bulunması gerekiyorsa bunları bünyesinde barındıracak şekilde muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü tetkik, tedavi ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak. Bizim medeniyetimiz şefkat ve merhamet medeniyeti. Bu medeniyetin evlatları olarak bizlere bu projeler yakışır. 32 proje arasında vaat ettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

'Kimsesiz sokak hayvanlarının kimi olmaya devam edeceğiz'

Çorum'a özgün, güzel bir hayvan hastanesi projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aşgın, “Bugün temelini atıyoruz. Rabbim açılış kurdelesini kesmeyi, kimsesiz hayvanlara hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Bu hastane yaklaşık 35 milyon TL bedelli bir proje. Bu projenin yüzde 40'ını Tarım Bakanlığı'ndan destek olarak alacağız. Kalanını da Çorum Belediyesi olarak karşılayacağız. Kimsesiz sokak hayvanlarının kimi olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

'Sokak kedilerine sıcak yuva'

Geçen ay hizmete giren sahipsiz kediler müşahede binasıyla ilgili de bilgi veren Başkan Aşgın, "Sahipsiz sokak kedileri için 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde muazzam bir eseri hizmete sunduk. Şu anda sahipsiz, kimsesiz kedilerin kimi olmak için kedi villamız hizmette. Sahipsiz sokak kedilerini en güzel şekilde, alttan ısıtmasıyla, havalandırmasıyla, gezinti alanlarıyla gerçekten muazzam bir şekilde, her türlü veteriner hizmeti vererek misafir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.