İhlas Haber Ajansı

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Çorum Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8’lik KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da içme suyundan alınan KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu.

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