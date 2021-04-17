Çorum Belediyesi iki semt sahası yapıyor

Semt sahalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile hizmet politikası ürettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Aşgın, "Özellikle gençlerimizden bu yönde talepler geliyordu. Arkadaşlarımız talepleri değerlendirip gerekli incelemeleri yaptı. Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerimize iki adet sentetik semt sahası yapım çalışmalarını başlattık. Kısa bir sürede de son aşamaya getirdik. Birkaç işlem ve çevre düzenlemesinin ardından semt sahalarımız kullanıma hazır hale gelecek ve gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Aşgın, sporun önemine değinerek semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını hatırlatarak ve herkesi spor yapmaya davet etti.