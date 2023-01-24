Çorum Belediyesi İtfaiye Teşkilatından ateş savaşçılarına eğitim

İlçe belediyelerinde görev yapan itfaiyecilerin eğitim programları gruplar halinde gerçekleştirilen personellere, yangına müdahale, önleyici tedbirler, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımıyla ilgili yapılan teorik eğitimlerin ardından, İtfaiye Müdürlüğü eğitim alanında yangına müdahale konusunda uygulamalı eğitimler yapılıyor. Pratik eğitimler, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ve geçtiğimiz aylarda faaliyete giren İtfaiye Müdürlüğü eğitim sahasında gerçekleştiriliyor. Eğitimlerdeki tatbikatlar gerçeğini aratmıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın vizyonu doğrultusunda itfaiyemizin araç, ekipman ve personel bilgi, becerilerini gün geçtikçe geliştiriyoruz. Yangın ve felaketlere hızlı ve etkili müdahale etmek için yoğun gayret gösteren itfaiye personelimiz asli görevlerinin yanı sıra bilgi ve deneyimlerini ilçe itfaiye teşkilatlarıyla da paylaşıyor. İtfaiyecilik alanında gelişmeleri takip etmek ve pratikte uygulayabilmek için her zaman eğitime öncelik vermek zorundayız. Kurum içerisinde ve diğer ilçelere yönelik eğitim faaliyetlerimizi bundan sonra da devam edecek.” dedi.