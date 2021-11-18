Çorum Belediyesi robotik kodlama kursu açtı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kültür merkezinde açılan robotik kodlama kursunu ziyaret ederek geleceğin mimarı olan gençlerin çalışmalarını yerinde gördü.

Gelecek gençlerin başarısıyla şekillenecek diyen Başkan Aşgın, “Bundan sonraki çağ teknolojinin hakim olduğu çağ olacak. Bugün bir Selçuk Bayraktar gerçeği var önümüzde sizler gibi milletine, değerlerine bağlı bir Türk genci. Bugün yaptığı işler sayesinde asırlar sonrasında insanlık tarihi Türkiye'den bahsedecek, Selçuk Bayraktar'dan bahsedecek. Selçuk Bayraktar azmin, inancın ve çalışmanın bir sembolü olacak ve eminim bu millet daha çok Selçuk Bayraktarlar çıkartacak. Biz de Çorum'umuzun gençlerine yeteneklerini ortaya çıkartsınlar, kendilerini geliştirsinler diye robotik kodlama kursu açtık. Buralarda kendilerini geliştirecek ve ülkemizin geleceğine ışık olacaklar” dedi.

Başkan Aşgın, talebin artası halinde bu kursların sayılarını artırabileceklerini sözlerine ekledi.