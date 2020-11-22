Çorum Belediyesi sesli kütüphane oluşturuyor

Sesli kütüphane için ilk kitabı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın okudu.

Teknik altyapısı tamamlanan sesli kütüphane için 15 Temmuz Şehitler Müzesi içerisinde ses kayıt stüdyoları oluşturduklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği kapsamında yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Başkan Aşgın, “Önemsediğimiz çalışmalardan birisi de sesli kütüphane çalışması idi. İnşallah çok kısa süre içerisinde Belediyemizin internet sitesinde özel bir bölüm açarak arzu eden tüm hemşehrilerimiz sesli kütüphanemizden istifade edebilecekler. Bu çalışmaları yapmak üzere 15 Temmuz Şehitler Müzemizde 2 seslendirme odası oluşturduk. Burada inşallah kitapları okuyacağız, seslendireceğiz ve gerekli çalışmaları yapıp sitemize yükleyeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun isteyen herkes sesli kütüphanemizden istifade edebilecekler” dedi.

Herkesi kitap seslendirmeye davet eden Aşgın, “Tüm hemşehrilerimiz hangi kitabı okumak istiyorlarsa gelsinler ve o kitabı seslendirsinler. Biz de onunla ilgili teknik çalışmalarımızı yapıp sistemimize yükleyelim. Özellikle görme engelli kardeşlerimiz için çok güzel bir kitap hazinesini şehrimiz adına burada oluşturalım” diye konuştu.

Vali Çiftçi ve milletvekillerini sesli kütüphaneye davet etti

Sesli kütüphanede kitap seslendirmesi için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerini davet eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Buradan sayın valimize, sayın milletvekillerimize ve sivil toplum örgütlerinin değerli başkanlarına davette bulunmak istiyorum. Topyekun seferberlik halinde hep beraber gelelim burada kitaplarımızı okuyalım. Bu hizmetten tüm hemşehrilerimizin yararlanmasını sağlayalım” ifadelerini kullandı.