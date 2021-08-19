Çorum Belediyesi, Sıklık Tabiat Parkı'nda 'gençlik obası' kuruyor

Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından çalışmaları büyük bir hızla sürdürülen 'gençlik obası'nı inceledi.

Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yapımına başlanan 8 dönümlük obada 6 metre çapında 10 çadır, 15 metre çapında 1 otağ ve 1 ek bina yapımı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Gençlik Obasının tüm Türkiye'ye örnek olacağını dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Çorum Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Gençlik obası, belediyemiz her alanda olduğu gibi kültürel, sosyal ve spor alanında da çalışmalarına bir örnek. Kültürümüzü yaşatmaya dair bu projede emeği geçen, başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Sadece Çorum'a değil bölgeye de hitap etmesi Çorum'a büyük katkılar sağlayacaktır.'' şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, projenin tarihi ve kültürel açıdan gençlere büyük katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Hem tarihimizi yaşatmak hem de kültürümüzü yeniden canlandırmak adına yapılan bu projenin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

'Gençlik obası Ekim ayında hizmete girecek'

Gençlik obasından ücretsiz olarak herkesin yararlanacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Arkdaşlarımız Gençlik Obası'nda çalışmalarını gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm çalışmalar bittikten sonra önemli bir lokasyon haline getireceğimiz Gençlik obası, tüm vatandaşlarımızın dinlenebileceği, huzurlu anlar yaşayacağı, tarihini ayağa kaldıracağı, kültürümüzü yeniden yaşayacağı bir yer olacak. Ekim ayının ilk haftasında açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çeşitli etkinliklerle özellikle gençlerimizin keyifli vakit geçireceği obamız, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.