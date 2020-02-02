İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum Belediye'si sokak hayvanlarına yem ve yiyecek bıraktı

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla sokak hayvanları derneklerinin ve hayvan dostlarının beğenisini kazanan Çorum Belediyesi, hayvan dostlarıyla birlikte doğaya yem ve yiyecek bıraktı.


Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ile yabani hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ekiplerle birlikte bu çalışmada yer alan hayvan severlere teşekkür etti.


Belediyenin sokak hayvanlarına yaptığı çalışmaları yakından ve beğenerek takip ettiğini belirten hayvan dostları da sokak hayvanları konusunda herkesi daha duyarlı davranmaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.