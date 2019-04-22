Çorum Belediyesi sosyal tesisleri yeniden hizmete açacak

Halil İbrahim Aşgın, belediyeye ait sosyal tesislerde incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda yapılan ancak gerekli ilgiyi görmediği için kapatılan Mehmetçik Parkı içerisindeki, basketbol, tenis ve voleybol sahalarıyla birlikte, Çomar Barajı bölgesindeki sosyal tesisleri gezen Başkan Aşgın, tesislerin yeniden Çorum'a kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Her iki tesisi vatandaşların hizmetine yeniden sunmak için çalışma yapacaklarını dile getiren Aşgın, “Mehmetçik Parkı içerisinde bulunan halı saha bazı spor kulüpleri tarafından kullanılıyor. Bu halı sahanın yanında bulunan diğer sahaları ve binayı yeniden en iyi şekilde hizmete sunmak için bir çalışma yapacağız. Yine Çomar Barajı mevkiinde bulunan belediye sosyal tesislerimizi de yeniden hizmete açmayı planlıyoruz. Böylesine güzel mekanları biran evvel vatandaşımızın hizmetine nasıl sunarız bunun çalışmasını yapacağız” dedi.