Çorum Belediyesi Tokat'a kültür gezileri düzenliyor

Sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği kültür turlarıyla binlerce Çorumluyu Türkiye'nin çeşitli yerlerine götüren Çorum Belediyesi, şimdi de 450 kadını Tokat'a götürecek.

Kültür turlarıyla Çorumluların Anadolu tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini görmesini sağlayan belediye, 450 kadını Tokat'a götürecek. Veli Paşa Hanı'nda 15 Aralık Perşembe günü kayıtlar alınmaya başlanacak. Başvuranlar arasından kura ile belirlenen 450 kişi Tokat Kültür turuna katılacak. Çekilişin ardından 20 Aralık Salı günü ilk kafile Tokat'ın doğal ve kültürel güzelliklerini görmek için yola çıkacak.