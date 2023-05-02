Çorum Belediyesi, ziraat odası ile ortak projeler üretecek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ziraat Odası'nı ziyaret ederek geçtiğimiz aylarda yeni göreve gelen başkan Adem Ölçer ve ekibini kutladı.

'Köylüsü, kentlisi, memuru ve çiftçisi ile hep beraberiz' diyen Başkan Aşgın, "Birlikte bu memlekete hizmet ediyoruz. Kışın soğuk, yazın sıcak demeden üretim yapıyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Ziraat Odamıza yapılması gereken çalışmalarda her türlü katkıyı ve desteği vereceğiz. Bundan sonraki süreçte Çorum Belediyesi ve Ziraat Odası olarak ortak projeler üreterek elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Adem Ölçer, çiftçilerin eğitiminde ve kurs açılmasında gösterdiği fedakarlıklardan dolayı Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'a teşekkür etti.